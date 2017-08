Jetzt also doch: Der Wechsel von Ousmane Dembélé zum FC Barcelona ist fix. Und damit landet nebenbei gesagt ein schöner Batzen der ganzen Neymar-Millionen bei Borussia Dortmund und somit im deutschen Profi-Fußball. Dem geht es besser denn je, jüngst vermeldete die DFL gar einen neuen Zuschauerrekord für die abgelaufene Saison 2016/17 in der Bundesliga sowie der 2. Bundesliga insgesamt. Und für die neue Saison 2017/18 wird für die Bundesliga eine erneute Bestmarke erwartet, da mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 zuschauerstärkere Spielstätten hinzugekommen sind als bei den Absteigern Darmstadt und Ingolstadt aus der alten Saison.

Medial verfolgen ebenfalls immer mehr Menschen die Bundesliga, nicht nur in Deutschland. Laut einer YouGov-Umfrage schaut allein in China unter der dortigen Internetbevölkerung mehr als jeder Zehnte Spiele aus dem deutschen Fußball-Oberhaus. Kritischen Stimmen zu immer horrender steigenden Geldsummen im Fußballgeschäft kann somit damit entgegnet werden, dass das Produkt Fußball „played in Germany“ andererseits immer attraktiver wird. Und zwar nicht nur für Zuschauer, sondern somit auch für Sponsoren aus dem In- und Ausland. So verwundert es nicht, wenn Werder Bremen einen weiteren Sponsor aus China vorstellt, der über sein Engagement vor Ort eigentlich seine Zielkundschaft im asiatischen Heimatmarkt erreichen will.