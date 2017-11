Vor dem Verwaltungsgericht Köln führt der Deutsche-Post-Konzern aktuell ein Verfahren (Aktenzeichen 22 L 3577/17), bei dem um die Frage geht, ob die Post zuvor einbehaltene Zahlungen an ihren Vertragspartner Postcon leisten muss. Die Post hält einen zweistelligen Millionenbetrag zurück. Sie ist der Ansicht, dass Postcon für einen Teil des Schadens, der ihr durch den Briefbetrug entstanden sei, geradestehen muss.

Seit Januar 2014 sollen die Verdächtigten die Post auf diese Art geschädigt haben, erklärte der Konzern gegenüber der Bundesnetzagentur. Intern bekannt wurde der Skandal allerdings erst im Frühjahr dieses Jahres. Im April 2017 stellte die Post daraufhin Zahlungen an Postcon ein, obwohl kein Postcon-Mitarbeiter unter Verdacht steht. „Gegen uns wird nicht ermittelt. Wir sind Zeugen und Geschädigte in diesem Verfahren“, erklärt Postcon gegenüber der WirtschaftsWoche. Das Unternehmen sei durch die Zusammenarbeit mit seinen Subunternehmern geschädigt worden, die nun des Betrugs verdächtigt werden. „Wir haben bereits ebenfalls Strafanzeige gegen Dritte gestellt“, so eine Postcon-Sprecherin.