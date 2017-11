 Easyjet könnte in Frankfurt starten

Eine Easyjet-Maschine steht in Hamburg am Flughafen.

Der britische Billigflieger EasyJet könnte laut dem Flughafenbetreiber Fraport bald auf innerdeutschen Strecken von Frankfurt abheben. Der Frankfurter Flughafen stößt allerdings an seine Grenzen.

Der britische Billigflieger EasyJet könnte laut dem Flughafenbetreiber Fraport bald auf innerdeutschen Strecken von Frankfurt abheben. "EasyJet hat Slots in Frankfurt genehmigt bekommen, das kann heißen, dass sie kommen", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte am Donnerstag. Die Briten könnten nach der Übernahme von Teilen der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin Flüge etwa zwischen Frankfurt und Berlin anbieten, die mit der Pleite frei werden. EasyJet will bis zu 25 Maschinen der Berliner übernehmen und damit seinen Standort in der Hauptstadt ausbauen. Am Frankfurter Flughafen hatte sich EasyJet allerdings schon in der Vergangenheit Verkehrsrechte gesichert, ohne sie dann zu nutzen. Am größten deutschen Flughafen könnte damit das Angebot billiger Flüge wachsen, die bisher wegen der Stellung Frankfurts als Umsteigeplatz für Interkontinentalflüge rar sind. Schulte lockte bereits den europäischen Marktführer Ryanair mit günstigeren Gebühren an den Main, womit sich Fraport einen Streit mit dem wichtigsten Kunden und Fraport-Aktionär Lufthansa einbrockte.

Seit der Versöhnung im Sommer laufen Gespräche darüber, wie durch eine effizientere Abfertigung und andere Schritte Fraport die Lufthansa von Kosten entlasten kann. Im ersten Quartal soll es laut Schulte erste Hinweise zum Verhandlungsergebnis geben. Steigende Gebühren müssten die Lufthansa und andere Airlines in Frankfurt vorerst nicht fürchten. "Wir haben uns entschieden, für 2018 keine Entgelterhöhung zu beantragen", sagte Schulte.

Frankfurter Flughafen stößt an seine Grenzen Die Anhebung der Flughafengebühren um 1,9 Prozent in diesem Jahr trug zum kräftigen Wachstum des MDax-Konzerns bei. Von Januar bis September legte der Umsatz um 13,7 Prozent auf 2,23 Milliarden Euro zu. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) legt fast um ein Fünftel auf 808 Millionen Euro zu. Das Wachstum kam vor allem von der Übernahme von 14 griechischen Regionalflughäfen. Sie warfen mit 106 Millionen Euro etwa ein Achtel des Betriebsergebnisses per Ende September ab. Schulte warnte jedoch, unter dem Strich werde Fraport Greece im Gesamtjahr nur einen kleinen einstelligen Millionenbetrag zum erwarteten Konzerngewinn von 310 bis 350 Millionen Euro beitragen. Im vierten Quartal sei ein Verlust in Griechenland zu erwarten, da der Verkehr im Winter deutlich zurückgehen werde.

"Wir liegen nach den ersten neun Monaten voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen", sagte Schulte. Im Gesamtjahr soll der Umsatz auf 2,9 Milliarden Euro steigen, das Ebitda jedoch mit rund einer Milliarde Euro etwas unter dem Vorjahr liegen, das von Sondererträgen getrieben war.