Nachdem die Uefa dem Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland den Zuschlag für die Senderechte der Champions-League in Deutschland und Österreich erteilt hat, will der Sender einzelne Spiele auf seinem frei empfangbaren Nachrichtenkanal Sky Sport News zeigen. Das berichtet die WirtschaftsWoche. „Wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir auf Sky Sport News einzelne Spiele der Champions League zeigen werden“, zitiert das Magazin aus Unternehmenskreisen. Bei Sky heißt es, dass der frei zu empfangende Sender Sky Sport News seit Dezember auch bereits ausgewählte Bundesligaspiele unverschlüsselt ausgestrahlt hat.

Um die höheren Kosten für Fußballrechte aufzufangen, will Sky Deutschland in den kommenden Jahren die Kosten drücken, unter anderem durch die Digitalisierung des Kundendienstes: „Die Frage ist doch, ob wirklich alle unsere Kunden einen Rund-um-die-Uhr-Service in den Callcentern brauchen“, heißt es bei Sky Deutschland.