Für Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd zahlt sich die Übernahme des arabischen Rivalen UASC stärker aus als erwartet. Nach kräftigen Zuwächsen im dritten Quartal kündigte Konzernchef Rolf Habben Jansen am Mittwoch an: "Es gibt eine Chance, dass die Synergien aus der Fusion mit UASC höher als die erwarteten 435 Millionen Dollar liegen." Im Zeitraum Juli bis September verdreifachten die Hamburger beinahe den operativen Gewinn auf 180,6 Millionen Euro. Das sorgte an der Börse für einen Kurssprung in der Spitze um 14,7 Prozent auf 35,43 Euro.

Bei der Nummer fünf in der Containerschifffahrt machte die Transportmenge durch die Bündelung der Flotten mit United Arab Shipping Company (UASC) nach neun Monaten einen Sprung um 24,4 Prozent auf gut sieben Millionen Standardcontainer. Die Frachtraten kletterten leicht auf 1060 von 1037 Dollar je Container vor Jahresfrist. Der Anstieg wurde dadurch gedämpft, dass die Frachtpreise von UASC niedriger sind als die von Hapag-Lloyd.