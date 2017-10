Das geht aus vertraulichen Unterlagen für den Aufsichtsrat hervor, berichtet die WirtschaftsWoche. Allein die Güterbahn DB Cargo wird in diesem Jahr wegen der Tunnelhavarie bei Rastatt voraussichtlich 46 Millionen Euro weniger Umsatz machen. Spediteure hatten ihre Transporte in den sieben Wochen teilweise auf Lastwagen und Binnenschiffe verlagert. Viele von ihnen könnten außerdem dauerhaft als Kunden verloren sein. Die Fernverkehrssparte der Deutschen Bahn rechnet mit 18 Millionen Euro weniger Umsatz, verursacht etwa durch stornierte Tickets und Fahrpreisnachlässe wegen Verspätungen bei Reisen mit dem ICE. Die Schienennetztochter DB Netz muss auf Trassenerlöse in zweistelliger Millionenhöhe verzichten.