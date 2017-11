Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG fordert ein Ende der politischen Einflussnahme auf die Arbeit des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn. „Die künftige Bundesregierung sollte mehr unabhängige Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn schicken“, sagte Alexander Kirchner, Vorsitzender der EVG und stellvertretender Aufsichtsratschef der Deutschen Bahn, der WirtschaftsWoche. „Bundestagsabgeordnete und Staatssekretäre sollten in Zukunft bei der Deutschen Bahn nicht mehr im Aufsichtsrat sitzen, nur so kann das Gremium frei und unabhängig agieren.“

Der Gewerkschafter glaubt, dass die immer wiederkehrenden Versuche der Politik in den zurückliegenden Wochen, über die Aufsichtsratsmandate Einfluss auf die Personalentscheidungen der Deutschen Bahn auszuüben, zu dem monatelangen Führungsvakuum im Konzernvorstand geführt haben. „Die permanente Einflussnahme von außen war ein echtes Problem“, sagte Kirchner. Immer wieder hätten sich Politiker für und gegen Vorstandskandidaten ausgesprochen und die Vorschläge der Findungskommission torpediert.