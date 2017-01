Das zeigen interne Zahlen, die der WirtschaftsWoche vorliegen. Danach starteten 2016 insgesamt 76 Prozent der ICEs und ICs pünktlich von ihrem ersten Bahnhof. Als pünktlich gilt eine Verspätung von weniger als eine Minute. Damit liegt die Bahn acht Prozentpunkte über ihren eigenen Zielen.

Das Reformpaket „Zukunft Bahn“ wirkte sich an allen zehn großen Startbahnhöfen positiv aus, vor allem in Stuttgart und Dortmund. Dort verbesserte die Bahn die Pünktlichkeit der bereitgestellten ICE und Intercitys um mehr als 15 Prozent. In Stuttgart gingen 2016 80 Prozent der Fernverkehrszüge pünktlich auf die Strecke (2015: 65 Prozent), in Dortmund 78 Prozent (2015: 63 Prozent). Der pünktlichste Startbahnhof ist Karlsruhe (85 Prozent), gefolgt von Leipzig (84 Prozent).