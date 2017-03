Bahnreisende in Fernverkehrszügen trinken am liebsten Kaffee und Tee. 50 Prozent des Getränkeumsatzes in den Bordrestaurants und Bistros der ICE- und Intercity-Züge macht die Bahn mit Heißgetränken, erfuhr die WirtschaftsWoche auf Anfrage. 25 Prozent des Umsatzes geht auf das Konto von Biertrinkern. Die Bahn bietet in den Fernzügen derzeit Bitburger Pils und Erdinger Weißbier an. Softdrinks wie Coca-Cola, Apfelschorle und Bionade landen im internen Getränkeranking auf Rang drei. Nur Weine gehen schlechter.

Ein Alkoholverbot in den Zügen, wie die Lokführergewerkschaft GDL kürzlich gefordert hat, lehnt der Konzern ab. „Das Thema Gewalt in Bordrestaurants spielt bei der Bahn statistisch keine Rolle“, heißt es auf Anfrage der WirtschaftsWoche. „Daher bestehen auch keine Pläne, ein generelles Alkoholkonsumverbot in Fernverkehrszügen einzuführen.“