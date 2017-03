Bild vergrößern Die Deutsche Bahn will die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro in das deutsche Schienennetz investieren. dpa Bild:

Neue Gleise, Weichen und Signale: Auf dem deutschen Schienennetz gibt es in diesem Jahr bis zu 850 Baustellen pro Tag. Auch in den nächsten Jahren will der Konzern den Sanierungsstau angehen.