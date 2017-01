Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol, sagte zum Rücktritt von Grube: „Wir müssen uns jetzt in Ruhe in der Koalition zusammensetzen und schauen, wer die Deutsche Bahn als Vorsitzender des Vorstands am besten in die Zukunft führen kann. Da gibt es niemanden, der sich sofort aufdrängt.“ Es müsse jemand sein, der Schienenverkehr zu bezahlbaren Preisen in Deutschland organisieren kann und dabei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zum Markenzeichen der Deutschen Bahn macht.

Wäre Pofalla ein guter Bahnchef?

Pofalla hat sich relativ schnell und gut in die Konzernwelt eingefunden. Anfangs gab es viel Kritik an der Personalie. Pofalla, ein Duz-Freund von Grube, übernahm die Lobby-Abteilung des Konzerns. Es gab und gibt eine gefährliche Nähe zwischen dem Unternehmen Bahn und dem Kanzleramt. Doch Pofalla konnte viele Kritiker im Konzern überzeugen. Gleichzeitig hat er weiterhin seine guten Kontakte genutzt. So gab die Bundesregierung im Herbst 2016 bekannt, der Bahn in den nächsten fünf Jahren eine Finanzspritze in Höhe von 2,7 Milliarden Euro zukommen zu lassen. Unter anderem verzichtet der Bund auf Dividendenzahlungen. Pofalla hatte an dieser Entscheidung maßgeblichen Anteil.