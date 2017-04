Die hohen Zahlen hatten sich schon im ersten Halbjahr 2016 angekündigt. Bereits im September kündigte die Bahn an, Pfefferspray und Alarmgeräte für Zugbegleiter, mehrere hundert Schutzhunde für die Sicherheitskräfte und Ausbildungseinheiten zu Deeskalation und Eigensicherung einzuführen. Während der Karnevalstage testeten Bahnmitarbeiter in diesem Jahr außerdem Kameras am Körper der Sicherheitsleute, sogenannte Bodycams. Darauf solle - nach den Pilotversuchen in Berlin und Köln - künftig flächendeckend zurückgegriffen werden. Außerdem sollen 500 zusätzliche Sicherheitskräfte eingestellt werden.