Ingenieure haben ihre eigenen Weisheiten und seit 1949 ist die auf den US-Amerikaner Edward Murphy zurück gehende Beobachtung eines technischen Systems quasi Naturgesetz. „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen“, formulierte der Ingenieur damals, nachdem ein Test an einem Raketenschlittenprogramm der US Air Force vollkommen daneben ging.

Am Wochenende hat, so scheint es, Murphys Gesetz wieder zugeschlagen. Die Deutsche Bahn hat gerade ihre neue Schnellstrecke von Berlin nach München eröffnet. Am Freitag feierte der Konzern den Neubau mit viel Prominenz am Berliner Hauptbahnhof, unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. In weniger als vier Stunden sollen Reisende von der Hauptstadt in Bayerns Metropole kommen. Doch von solchen Meilensteinen ist der Konzern noch weit entfernt.