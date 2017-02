So will das Kontrollgremium einen Sachverständigen einsetzen, der die Restrukturierungsmaßnahmen bei der Güterbahn kritisch begleiten soll. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Zwar setzt DB Cargo bereits Unternehmensberater ein, um den Turnaround in die Wege zu leiten. Doch im Aufsichtsrat gibt es Zweifel, dass die geplanten Restrukturierungsmaßnahmen ausreichen.

DB Cargo befindet sich in einer existenziellen Krise. Im vergangen Jahren sank der Umsatz um vier Prozent auf 4,6 Milliarden Euro – der größte Rückgang seit der Finanzkrise 2008. Das Unternehmen leidet darunter, dass immer weniger Schüttgut wie Kohle und Eisenerz über die Schiene transportiert wird. Außerdem gibt es erhebliche Qualitätsprobleme etwa bei der Pünktlichkeit. Einen Turnaround peilt das Unternehmen für 2018 an.