Vor allem Berliner nutzen die Bahncard 100 gerne, genau genommen sind es derzeit 2958 Hauptstädter. Es folgen die Städte Hamburg (2233), Frankfurt (2227) und Köln (1981). Mit Ausnahme von Frankfurt ist die Zahl der Vielfahrer in allen Metropolen 2017 gestiegen, besonders stark an Drehkreuzen wie Mannheim, Hannover und Nürnberg. Die Bahncard 100 berechtigt auch zum Loungezugang und dient als Nahverkehrsticket.

Relativ zur Einwohnerzahl ist die Bahncard 100 laut Konzernzahlen nirgendwo beliebter als in Montabaur. Die Stadt in Rheinland-Pfalz liegt an der ICE-Rennstrecke zwischen Köln und Frankfurt. Viele Berufspendler haben sich in dem 13.000-Einwohner-Städtchen preiswerte Grundstücke gekauft und pendeln mit dem ICE ins rund 40 Minuten entfernte Frankfurt oder Köln. Auf Platz zwei folgt laut WirtschaftsWoche Siegburg bei Bonn - aus ähnlichen Gründen. Die Plätze drei und vier teilen sich die Großstädte Frankfurt und Mannheim. Sie kommen auf etwas mehr als 300 Einwohner pro verkaufter Bahncard 100. Die Bahncard 100 für die Zweite Klasse kostet 4270 Euro, für die Erste 7225 Euro.