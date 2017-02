Die Zeit für den personellen Neuanfang drängt, denn der Staatskonzern braucht vor allem bei der Güterbahn eine schnelle Lösung. Zunächst führt Finanzvorstand Richard Lutz die Geschäfte weiter. Doch er wird die Probleme nicht beheben. Die Entwicklung bei DB Cargo sei „eine reine Katastrophe“, klagt ein Aufsichtsrat. Das Kontrollgremium hatte sich am vergangenen Montag intensiv mit der Geschäftssparte auseinandergesetzt, die seit Jahren den Erwartungen hinterherfährt. 2016 brach der Umsatz um vier Prozent auf 4,6 Milliarden Euro ein – ein Rekordminus. Eine Kehrtwende ist frühestens für 2018 geplant.

Doch selbst das ist nur wahrscheinlich, wenn die geplanten Reformen auch wirklich greifen. Aus neun Betriebsregionen in Deutschland will das Management drei machen. Ein Zug soll künftig von einem Disponenten betreut werden und nicht wie bisher an virtuellen Gebietsgrenzen übergeben werden. Gleichzeitig setzt das Management auf Innovationen wie Güterwagen, die ihren Standort senden – im Vergleich zur Lkw-Branche, die schon automatisiertes Fahren plant, ziemlich antiquiert.