Grubes Bilanz fällt auch bei der Deutschen Bahn wenig schmeichelhaft aus. Der Vorstandsvorsitzende steuert auf sein neuntes Jahr als Bahnchef zu. Seitdem ist viel passiert, aber wenig zum Guten. Die Fernbusse treiben die Fernverkehrssparte vor sich her, die Wettbewerber luchsen der Nahverkehrstochter DB Regio wertvolle Verkehrsverträge ab und die Güterbahntochter DB Cargo steckt im existenzbedrohenden Sanierungsstau. Acht Jahre haben nicht gereicht, um den Konzern in allen Sparten auf die Erfolgsspur zu bringen.

Als Rüdiger Grube 2009 zum neuen Vorstandschef der Deutschen Bahn ernannt wurde, war sein Name nur wenigen Leuten ein Begriff. Grube war damals noch Strategievorstand bei Daimler. Doch die Spuren, die er hinterließ, waren kaum sichtbar. Er fädelte zwar den Ausstieg des Autokonzerns aus der ungeliebten Liaison mit Chrysler ein und vertrat Daimler im Verwaltungsrat beim Flugzeugbauer EADS. Doch wenige Monate nachdem Grube Daimler in Richtung Berlin verließ, wurde sein Vorstandsposten ersatzlos gestrichen.

Die Begründung für die Vertragsverlängerung dürfte Grube daher wohl selbst am wenigsten erfreuen. Denn nicht der erreichte Konzernerfolg ist das ausschlaggebende Argument für den Deal, sondern der erhoffte Turnaround irgendwann in der Zukunft. Mit solchen Vorschusslorbeeren und Hoffnungswerten holt man normalerweise Manager zu einem Unternehmen dazu, weil man Zukunft neu gestalten will. Aber als Argument für eine Vertragsverlängerung wirkt die Begründung wenig überzeugend.

Der neuen Konkurrenz auf der Straße wollte man in dem 2013 liberalisierten Fernbusmarkt trotzen, indem man erst einmal abwartet und die eigene Fernbustochter BLB an der kurzen Leine hält. Doch der Markt explodierte. Zwei Jahre später kündigte der Vorstand dann eine Vervielfachung der Linien an. Nun wurde das Geschäft Ende 2016 eingestellt. Rein, raus, rein, raus.

Die Bahn wollte auch die Konzerntöchter Schenker und Arriva in diesem oder den kommenden Jahren in Teilen an der Börse verkaufen. Das kündigte Grube vor einem Jahr an. Damit sollte die Verschuldung gedrückt werden. Inzwischen sind die Pläne wieder einkassiert. Der Brexit sei dazwischen gekommen, heißt es als Begründung. Doch Schenker hätte man auch ohne Brexit verkaufen können. Die Wahrheit ist, dass die Bahn vom Bund mit einer Sondergeldspritze in Höhe von 2,4 Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren gepampert wird. Das verkündete der Verkehrsminister Alexander Dobrindt im Herbst 2016. An solchen Tagen wirkt der Konzern eher wie eine Behördenbahn statt eine Deutsche Bahn AG.

Die Güterbahn sollte bis 2014 kernsaniert werden. Oder zumindest wollte die Bahn bis dahin ein neues Konzept einleiten, dass die Produktionsprozesse auf den Kopf stellt. Doch 2015 sorgte dann eine Sonderabschreibung bei DB Cargo für den ersten Konzernverlust seit zwölf Jahren. Heute ist die Situation bei DB Cargo schlechter denn je. Im vergangenen Jahr ging der Umsatz erneut um vier Prozent zurück. Die Alarmglocken schrillen laut.