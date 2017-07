 Kengeter muss im Insiderhandel-Verfahren weiter zittern

Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter muss im Verfahren wegen Insider-Handel weiter zittern. "Wir haben noch keine Angaben gemacht zum Verfahren mit Herrn Kengeter", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag. Die Deutsche Börse hatte in einer Ad-hoc-Mitteilung am Dienstag erklärt, die Staatsanwaltschaft habe in Aussicht gestellt, das Ermittlungsverfahren gegen Kengeter ohne Auflagen einzustellen. Die Staatsanwaltschaft habe lediglich ein Anhörungsschreiben im Verfahren gegen die Deutsche Börse geschickt. "Alles andere ist offen", sagte die Behördensprecherin.