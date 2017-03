DüsseldorfDer Aufsichtsrat der Deutschen Post arbeitet einem Zeitungsbericht zufolge an einer Begrenzung der Vorstandsgehälter. Das Kontrollgremium ziele darauf ab, die Gehälter in der Spitze zu begrenzen und Summen von mehr als sechs Millionen Euro in Zukunft zu verhindern, berichtete die Zeitung „Die Welt“ am Dienstag vorab unter Berufung auf Informationen aus dem Bonner Konzern.

„Unser Vergütungssystem ist im nationalen und internationalen Vergleich angemessen, üblich und wettbewerbsfähig“, sagte ein Post-Sprecher. Es sei „seit Jahren selbstverständliche Praxis, dass die entsprechenden Regeln jährlich im Aufsichtsrat besprochen werden“, fügte er hinzu.