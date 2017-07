Das kündigt der für die Service-Transformation verantwortliche Geschäftsführer Ferri Abolhassan im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an. „Mit eBikes kommen wir in Großstädten schneller und ohne Parkplatzsuche zum Kunden“, sagt Abolhassan. Die ersten Tests laufen gerade in Hannover an und sollen in den nächsten Wochen auf Düsseldorf und Duisburg ausgedehnt werden.

Insbesondere in den Ballungszentren bringen Staus und Baustellen immer wieder den Zeitplan der Service-Techniker durcheinander. Dieses Risiko will die Telekom mit den eBikes ausschalten. Zum Einsatz kommen Pedelecs in Form eines speziell angepassten Lastenrades, mit denen die Telekom-Radler dank der Hilfe eines Elektromotors Spitzengeschwindigkeiten von bis 25 Kilometer pro Stunde erreichen. Auf der Stellfläche vor dem Lenkrad ist eine magenta-farbene Box befestigt, die Werkzeuge, Messinstrumente, Schaltdrähte und Router enthält. Die eBikes sind ein wichtiger Baustein der jüngsten Service-Offensive. Abolhassan will mit verlässlichen und pünktlichen Service-Technikern alle Kundentermine „nicht nur meistens, sondern immer“ einhalten.