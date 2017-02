FrankfurtDie Deutsche Wohnen will sich über Nacht bis zu 1,3 Milliarden Euro am Kapitalmarkt besorgen. Deutschlands zweitgrößter Wohnungskonzern plant die Ausgabe einer 800 Millionen Euro schweren Wandelanleihe und eine Kapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro, wie er am Dienstagabend mitteilte. Mit dem Geld sollen eine bestehende Wandelanleihe zurückgekauft und weitere Zukäufe finanziert werden. Die Verhandlungen über den Kauf eines „mittelgroßen“ Wohnungsbestandes in einem der Kernmärkte von Deutsche Wohnen seien fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Zudem müsse unter anderem der Kauf von 28 Pflegeheimen im vergangenen Jahr mit Eigenkapital unterfüttert werden.

In den vergangenen Monaten hatte Deutsche Wohnen Immobilien für mehr als 600 Millionen Euro gekauft. „Wir nutzen das attraktive Finanzierungsumfeld, um unsere Kapitalstruktur durch die vorgezogene Refinanzierung anstehender Fälligkeiten zu optimieren“, erklärte Finanzvorstand Philip Grosse. Die neuen Aktien für die Kapitalerhöhung und die Wandelanleihe summierten sich auf zehn Prozent des Grundkapitals. Die Kapitalerhöhung soll über Nacht mit Hilfe der Deutschen Bank, Goldman Sachs und UBS zu einem „marktnahen Preis“ - maximal fünf Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag - bei Großanlegern untergebracht werden. Im Späthandel gaben die Papiere um 2,3 Prozent nach.