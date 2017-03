Die Aktionäre von Deutschlands zweitgrößtem Wohnimmobilien-Konzern Deutsche Wohnen sollen am Gewinnzuwachs des vergangenen Jahres beteiligt werden. Das Unternehmen schlug am Dienstag eine Dividende von 74 (2015: 54) Cent je Aktie vor, 37 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Nettogewinn stieg 2016 vor allem wegen der Wertsteigerung des Portfolios von rund 160.000 Wohnungen und Läden um 35 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis aus dem Vermietgeschäft (FFO I) kletterte um 26 Prozent auf 383,9 Millionen Euro. Für das laufende Jahr sagt die Deutsche Wohnen einen weiteren Zuwachs der in der Branche vielbeachteten Kennzahl auf rund 425 Millionen Euro voraus.