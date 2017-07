Tatort Hotel

Wahrscheinlich haben viele schon mal in einem Hotel die Seife oder ein Paar Hausschuhe eingesteckt. Das gilt in den meisten Hotels als Kavaliersdelikt. Aber dabei bleibt es nicht. Manche Besucher sind so dreist, dass sie Fernseher, Klaviere oder gar ausgestopfte Tiere aus dem Hotel tragen - wobei das bleibt die Ausnahme. Das Bewertungs- und Hotelportal "Wellness Heaven" hat 1.026 Hoteliers befragt, welche Gegenstände am häufigsten entwendet werden.

Quelle: https://www.wellness-heaven.de/wellness/studie-diebstahl-hotels/