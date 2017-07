 Deutsche Bahn vor Milliarden-Auftrag in Katar

Nach Informationen der WirtschaftsWoche könnte der Berliner Konzern bald den Zuschlag für den Betrieb und die Instandhaltung der neuen Metro in der Hauptstadt Doha erhalten. Der Zwei-Milliarden-Euro-Auftrag mit mehrjähriger Laufzeit könnte in den kommenden Wochen unterzeichnet werden, berichten Berliner Kreise. Zunächst würde die Bahn als „bevorzugter Bieter“ ausgewählt, bevor es später zu einem finalen Verkehrsvertrag kommt.

Die neue Metro in Doha umfasst drei Linien mit einer Streckenlänge von 75 Kilometern und fast 40 unter- und überirdischen Stationen. Die Züge fahren automatisch und ohne Lokführer. 2018 soll der Testbetrieb starten, ein Jahr später der kommerzielle Betrieb. Bis 2021 werden täglich mehr als 600.000 Menschen in den Zügen erwartet. Das entspräche in etwa der Größe des Straßen- und U-Bahn-Systems in Köln.

Der Auftrag würde allerdings in einem heiklen Umfeld erteilt: Anfang Juni haben die Golfnachbarn Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) alle Kontakte zu Katar abgebrochen und die Grenzen geschlossen. Sollte der Auftrag zustande kommen, würde sich die gute Auftragslage der Deutschen Bahn in der Region fortsetzen. Der Mittlere Osten gehört mit einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro zu den starken Auslandsstützen. Die Konzerntochter DB Engineering & Consulting plant und kontrolliert etwa den Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in Saudi-Arabien.