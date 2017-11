4. Kann Lundgren McCall?



Eine große Hürde für den neuen Easyjetchef dürfte am Ende werden, ob und wie gut er das Unternehmen prägt. Derzeit hat niemand in der Branche eine Ahnung, wofür der Schwede steht und was ihn zum Airline-Chef qualifiziert. "Wir haben keine Vorstellung und sind sehr gespannt", so die Analysten von Bernstein vorsichtig.

Lundgren steht er als ehemaliger Vize-Chef des britischen TUI-Ablegers TUI Travel ein wenig zwischen den Stühlen. Weder ist er ein klassischer Airliner mit einem Fokus auf Kostensenkung oder einem zuverlässigeren Flugbetrieb. Noch ist er ein klarer Flug-Außenseiter, der wie seine Vorgänger McCall und vor ihr Andy Harrison für Innovationen und ein Umdenken in Richtung Markenartikler stehen könnte. Lundgrens Karriere legt einen Fokus auf das Reisegeschäft und konventionelleres Denken nahe. "Und das ist für Easyjet angesichts der Herausforderungen nicht gerade das, was fehlt", so der Chef eines Wettbewerbers.