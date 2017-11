Erst die Gewinnwarnungen in diesem Jahr, die wesentlich dafür sorgten, dass der Aktienkurs von ProSiebenSat.1 in einen steilen Sinkflug überging. Dann die peinlichen Kommentare über die eigene Kundschaft („Bisschen fett, bisschen arm“) – der Abgang von Thomas Ebeling als Vorstandschef von ProSiebenSat.1 war am Ende folgerichtig.

Vor acht Jahren war der ehemalige Pharmamanager Ebeling noch als unbeschriebenes Blatt in die TV-Branche eingestiegen. Damals traute ihm kaum jemand zu, in einer ihm völlig fremden Industrie mit ihren ganz eigenen Regeln zu reüssieren.