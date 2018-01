Ein Prozess gegen Etihad kostet allerdings erst einmal Geld, das die Gläubiger oder ein Prozessfinanzierer vorstrecken müssten. "Es muss also eine hinreichende Erfolgswahrscheinlichkeit vorliegen, ehe wir tätig werden können", sagte Flöther nach den Gläubigerversammlungen bei Air Berlin am Donnerstag.

Nach einer Insolvenz kann der Verwalter auch Zahlungen des Unternehmens an die Anteilseigner anfechten - rückwirkend bis zu zehn Jahre. "Wir prüfen die gesamte Buchhaltung des Air-Berlin-Konzerns", kündigte Flöther an. Das werde freilich geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Wirtschaftsprüfer von PwC sollen zudem herausfinden, ob ehemalige Vorstände und Aufsichtsräte von Air Berlin an der Misere der ehemals zweitgrößten deutschen Airline Schuld haben. Air Berlin hatte mehrere Konkurrenten zugekauft, diese aber laut dem Bericht von Flöther nie richtig integriert. Nach dem Rücktritt von Firmengründer Joachim Hunold 2011 hatten sich vier Vorstandschefs an der Sanierung versucht.