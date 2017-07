In einer großen Fabrikhalle am Rand von Schwäbisch Hall entsteht die elementarste Bedingung einer erholsamen Flugreise: der CL3710. Noch liegt er da, hinter den Arbeitern, in all seinen Einzelteilen: Schrauben, Schaumstoff, Kabel und grüne Bezüge – die Anweisungen zur Montage sind über die Produktionsstraße gepinnt. Der CL3710 hat ein bisschen abgenommen, so scheint es, seine Lehne ist schmaler und aufrechter als die seines Vorgängers. Wer in ihm Platz nimmt, gewinnt auf Augenhöhe gut drei Zentimeter Abstand zum Vordersitz. Mark Hiller glaubt, dass sich die Passagiere im CL3710 noch wohler fühlen an Bord eines Flugzeugs. Der neue Sitz ist sein Versprechen. Für einen besseren Start in den Urlaub.

Hiller, 44, ist Chef und Mitinhaber von Recaro, einem von drei großen Sitzherstellern, die den Markt dominieren. Sein Job gehört zu den anspruchsvollsten in der Branche: Abgesehen von den Triebwerken, steigen die Anforderungen an keinen anderen Teil im Flugzeug so stark wie an die Sessel. Mehr als 400 Entwickler ringen bei Recaro um jeden Millimeter, jedes Gramm und mit den Gesetzen der Physik, weil der Durchschnittspassagier immer schwerer wird. Und sie ringen mit den Gesetzen der Betriebswirtschaft. „Sitze sind eines der letzten Schräubchen im Flugzeug, an dem die Airlines noch drehen können, damit in ihren Kassen etwas mehr hängen bleibt“, sagt der Hamburger Flugexperte Heinrich Großbongardt.