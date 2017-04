Ihr Gewinn ist zuletzt um drei Viertel eingebrochen.

Es sind verschiedene Gründe, warum unser Gewinn zurückgegangen ist. Dies ist natürlich keine gute Geschichte. Die Märkte, in die wir fliegen, ändern sich. Dazu senken unsere Wettbewerber wie nie zuvor die Preise und wir müssen reagieren. Und zu guter Letzt drückt der starke Dollar, an dem ja auch der Dirham als unsere lokale Währung hängt, unsere Umsätze. Das gilt besonders für Einnahmen aus Ländern mit schwächerer Währung wie Großbritannien oder viele Länder Afrikas.

Also haben Sie doch Probleme?

Ja. Aber die Probleme treffen auch unsere Wettbewerber. Wir haben am Ende so ziemlich eine der niedrigsten Kostenstrukturen auf der internationalen Langstrecke der Branche und werden durchhalten. Es geht in unserer Branche immer auf und ab oder auch mal längere Phasen niedrigerer Gewinne. Doch das geht vorbei.

Jetzt mal konkret: Wie schlecht wird das laufende Geschäftsjahr?

Weniger gut als das vorige, aber nicht schlecht. Sicher das erste Halbjahr war mäßig. Doch inzwischen haben wir das schlimmste hinter uns. Die Preise sinken nicht mehr und die Nachfrage steigt wieder, auch im mittleren Osten.

Weil der steigende Spritpreis den Öl- und Gaskonzernen hilft?

Nur zu einem geringen Teil, denn noch ist der Preis nicht beim magischen Punkt von 55 Dollar pro Fass, ab dem die meisten wieder Geld verdienen. Zudem hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten auch der Finanzsektor gelitten. Doch der Markt ist generell wieder stärker geworden.