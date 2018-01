Wenn Tim Clark zuletzt die Chefs anderer Fluglinien traf, spürte der Chef von Emirates aus Dubai eine ungewohnte Reaktion. Mitleid war an die Stelle von Respekt und Neid getreten. In den 30 Jahren zuvor war die Fluglinie aus Dubai fast jedes Jahr zweistellig gewachsen. Dank der Rückendeckung der örtlichen Herrscherfamilie hatte sie marktführenden Konkurrenten aus Europa wie Lufthansa, Air-France-KLM oder British Airways abgehängt. Doch zuletzt hatte es beim Wachstum gehakt.

Anfang 2017 schien das Wunder von Golf und Bosporus auf einmal vorbei zu sein. Emirates meldete in seiner Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/17 einen Gewinneinbruch von fast drei Vierteln. Bereits zuvor hatte die Linie die selbstbewussten Wachstumspläne auf Eis gelegt und sogar die Bestellung und Auslieferung neuer Flugzeuge verschoben. Noch härter traf es die ebenfalls von den örtlichen Herrscherfamilien gepäppelten Qatar Airways und Etihad. Sie gestanden Milliardenverluste ein. Etihad entließ fast den kompletten Vorstand und legte gar einen Teil ihrer Flotten still. Turkish Airlines rutschte erstmals seit 2004 in die roten Zahlen, wechselte den Chef und baute kräftig um. „Wir waren schon ein wenig besorgt“, erinnert sich der Chef eines großen Flugzeugleasingunternehmens, das wie fast alle in der Verleihbranche einen großen Teil seines Geschäfts im Nahen Osten macht.