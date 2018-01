Die Rückkehr der Angstgegner kommt gerade Europas größtem Flugkonzern derzeit ungelegen. Lufthansa-Chef Spohr hat mit der Integration von Teilen der insolventen Air Berlin mehr als genug zu tun. Während er dadurch seine Stellung vor allem in Deutschland stärkt, könnte er im Kampf um den wichtigsten Wachstumsmarkt Asien abermals ins Hintertreffen geraten. „Turkish und Emirates können wieder gezielt angreifen und niedrige Preise länger durchhalten“, sagt Jaeger. Und dies in einer Zeit, in der das Wachstum neuer Langstreckenbilligflieger wie Wow Air und Norwegian auch über dem Nordatlantik die hohen Preise bröckeln lässt.

Dazu haben beide Linien erstmals echte Sparprogramme umgesetzt. Und das „in einer Zeit, in der andere gerade mal die Eckpunkte des Programms festgelegt hätten“, urteilt Peter Harbison, Chef des Beratungsunternehmens Capa.

Das war ohnehin bitter nötig. „Selbst wenn wir immer noch schlanker waren als andere, hatten wir über die Jahre doch auch ein paar strukturelle Unarten und Teile der bürokratischen Trägheit etablierter Linien aus Europa oder den USA übernommen“, so ein führender Emirates-Manager. Es folgte der Abbau einer vierstelligen Zahl von Jobs, der wegen fehlender Arbeitnehmerrechte in den Ländern schnell und reibungslos ablief. Turkish verlagerte zudem Stellen vom Ausland in die Türkei. Aufgrund des gefallenen Lira-Kurses drückte dieser Schritt die Kosten zusätzlich.

Beim Umbau schreckten beide Linien nicht vor Tabus zurück. Die Linien trauten sich an Kürzungen beim Service, den sie jahrelang als ihr wichtigstes Plus vermarktet haben. Vor allem Etihad aber auch Emirates strichen teure, wenig genutzte Angebote wie den Limousinen-Service für Premiumkunden. Zugleich steigerten sie das Angebot an kostenpflichtigen Extras wie Sitzplatzreservierungen oder den Zugang zu Lounges.

Parallel verschoben beide Verkehr zu ihren günstigeren Konzerntöchtern. Emirates übergab unprofitable Flüge an die eigene Billigschwester Flydubai. Turkish bedachte den eigenen Discounter Anadolujet vor allem mit den Inlandsrouten.

Zum Glück für die Linien haben sich in den vergangenen Monaten auch die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Region verbessert. Urlaub in der Türkei ist mittlerweile so billig geworden, dass trotz Terrorgefahr und Menschenrechtsverstößen mehr Touristen ins Land wollen – und dabei vermehrt Turkish buchen. Dazu profitiert die Linie und mehr noch Emirates von den Lücken, die Etihad und Qatar Airways bei ihrem Schrumpfkurs öffneten. „Das lockte Reisende aus strenger islamischen Ländern wie Saudi-Arabien oder Kuweit, die den liberaleren und weniger trockenen Service der großen Golflinien schätzen“, so Jaeger.