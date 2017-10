Wie dem letzten Quartalsbericht von Air Berlin auf Seite 75 zu entnehmen ist, war für den früheren Lufthansa-Manager Winkelmann vereinbart worden, dass er - auch im Fall einer ordentlichen Kündigung - sein Grundgehalt von 950.000 Euro im Jahr bis zum 31. Januar 2021 bekommt. Für das erste Jahr wurde zudem ein Mindestbonus von 400.000 Euro festgesetzt. Die Zahlungsverpflichtungen sind durch eine Bankgarantie von bis zu 4,5 Millionen Euro abgesichert.

Auch von den Gewerkschaften muss Winkelmann harsche Kritik einstecken: „Wenn der Air-Berlin-Chef trotz Pleite sein Gehalt bis 2021 garantiert bekommt, ist das eine schreiende Ungerechtigkeit und trägt dazu bei, dass Menschen das Vertrauen in unser Wirtschaftssystem verlieren“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, der „Bild am Sonntag“.

Air Berlin hatte vor zwei Monaten Insolvenz angemeldet. Ein großer Teil des Unternehmens wird an Lufthansa verkauft. Am Montag demonstrierten Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft für ihre berufliche Zukunft. Sie zeigten am Montag an der Unternehmenszentrale in Berlin-Tegel zum Beispiel Schilder mit der Aufschrift „Habt ein Herz für Airberliner“.