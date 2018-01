Es kommt Bewegung in die deutsche Luftfahrtbranche: Nach dem Abschied von Air Berlin startet der Teil-Käufer Easyjet an diesem Freitag am Berliner Flughafen Tegel. Die britische Fluggesellschaft bietet mit dem Erstflug nach München – Abflug 10:30 Uhr – erstmals einen innerdeutschen Flug an.

Ab Sonntag fliegt Easyjet ab Tegel dann 19 Ziele an, davon vier in Deutschland. Die Flüge gehen von Tegel nach Frankfurt, Stuttgart, München und Düsseldorf. Diese Strecken hatten zuletzt die Lufthansa und ihre Billigtochter Eurowings dominiert.