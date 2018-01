Der Essenslieferdienst Delivery Hero hält Fusionen in der Branche für wahrscheinlich. "Wir gehen davon aus, dass es eine Konsolidierung in unserer Branche gibt", sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Am Wochenende hatte der Chef des niederländischen Konkurrenten Takeaway.com, Jitse Groen, erklärt, ein Zusammengehen mit dem globalen Marktführer aus Berlin wäre eine Option.

Auf dem Heimatmarkt, wo Delivery Hero mit seinen Marken "Lieferheld" und "Pizza.de" mit Takeaways "Lieferando" konkurriert, rechnet Östberg allerdings nicht damit, dass es schnell geht: "Für Deutschland halten wir das kurzfristig für unwahrscheinlich."