Die dortige Heimatfluglinie Etihad habe die Sicherheitskontrollen verschärft, weshalb das im März verhängte Verbot aufgehoben worden sei, teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Amerikanische Behördenvertreten hätten vor Ort die strengeren Sicherheitsmaßnahmen unter die Lupe genommen und für ausreichend befunden. Etihad begrüßte den Schritt am Montag: "Ab sofort können Passagiere auf Flügen in die USA Laptops, Tablet-Computer und elektronische Geräte mit ins Flugzeug nehmen." Der Air-Berlin-Partner fliegt in der Woche 45 mal zu US-Städten.

Vor gut drei Monaten untersagten die Vereinigten Staaten Passagieren an bestimmten Flughäfen in muslimischen Ländern die Mitnahme von größeren elektronischen Geräten im Handgepäck. Betroffen von dem Verbot sind seitdem zehn Flughäfen in acht Ländern: Ägypten, Marokko, Jordanien, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, die Türkei und die Vereinigten Arabischen mit den beiden Großflughäfen Dubai und Abu Dhabi.