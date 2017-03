WienDer frühere Porsche-Chef Wendelin Wiedeking hat all seine Ämter bei dem Karstadt-Eigentümer Signa niedergelegt. Wiedeking sei „über viele Jahre strategischer Beirat und Investor“ von Signa gewesen und habe sein Engagement nun beendet, hieß es in einer Erklärung am Freitag. Angaben über den Grund gab es nicht. Zuvor hatte das „Manager Magazins“ darüber berichtet. Das Magazin schrieb, dass es zwischen dem einstigen Top-Manager und Signa-Haupteigentümer René Benko zu Differenzen gekommen sei. Signa ist laut eigener Beschreibung auf Luxusimmobilien in internationalen Toplagen spezialisiert. Unter dem Dach der Signa Retail befinden sich mehrere deutsche Handelsunternehmen. Die Firma hält 49,9 Prozent an der KaDeWe Group.