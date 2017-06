Der wegen seines Führungsstils umstrittene Uber-Mitbegründer Travis Kalanick ist von seinem Posten als Chef des Mitfahrdienstes zurückgetreten. Der Schritt sei auf massiven Druck von Uber-Investoren erfolgt, teilte ein Konzernsprecher am Mittwoch mit. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, fünf große Investoren hätten in einem Brief den sofortigen Rücktritt Kalanicks gefordert. Nach stundenlangen Diskussionen mit einigen Investoren habe Kalanick zugestimmt und seinen Posten abgegeben. Er werde aber Teil des Führungsgremiums bleiben.

Auch das „Wall Street Journal“ und das Technologieblog „Recode“ berichteten von Kalanicks Rücktritt.