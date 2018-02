Flixbus scheut also das Risiko, den übermächtigen Unternehmen wie Uber und Lyft aus den USA und Didi aus China auf der kurzen Strecke Konkurrenz zu machen. Carsharing oder Taxen seien eher Ergänzungen der Mittel- und Langstreckendienste. „Ich sehe nicht, dass wir da auf absehbare Zeit aktiv werden.“ Aber „klar machen wir uns in die eine wie in die andere Richtung Gedanken“, sagte Engert dem „Handelsblatt“. „So können wir zum Beispiel noch kleinere Städte mit kleineren Bussen anbinden.“

Der Fernbusdurchstarter aus Deutschland greift in den USA an. Doch auf der anderen Seite des Atlantiks muss ein neues Konzept her: Rezepte aus der Heimat werden gegen den Platzhirsch Greyhound aber nicht ausreichen.

Wie Flixbus in den USA angreifen will

Leute unterhalten: Seitdem Flixbus auf dem Markt ist, gibt es in den Bussen kostenloses WLAN. Das Angebot war ein Coup, stellte die Deutsche Bahn in die Ecke des Nachzüglers. Der Staatskonzern hat erst vor einem Jahr Hot Spots in die Züge eingebaut. Flixbus war seit jeher der Beweis: Die können es und die Deutsche Bahn nicht. Nun will Flixbus die nächste Stufe zünden. An Bord der Fernbusse sollen die Kunden künftig Filme und Serien streamen – eine Offensive an Bord für mehr Kundenfreundlichkeit. Allerdings: Das hat sie Deutsche Bahn bereits im Angebot.