 China Eastern und Delta steigen bei Air France-KLM ein

Die Fluggesellschaft China Eastern Airlines übernimmt zehn Prozent des Lufthansa-Konkurrenten Air France-KLM. Beide Unternehmen würden zusammenarbeiten, um die wichtigsten Routen nach China auszubauen, teilte das Unternehmen aus Shanghai am Freitag mit. Air France erklärte, dank der Allianz übernehme man in Shanghai unter den europäischen Gesellschaften eine führende Rolle. Auch der US-Konzern Delta Air Lines hatte am Donnerstag angekündigt, mit zehn Prozent bei der französisch-niederländischen Fluggesellschaft einzusteigen. Alle drei Unternehmen arbeiten bereits in der Allianz SkyTeam zusammen. Lufthansa ist dagegen in der Star Alliance engagiert.