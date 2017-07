Angesichts eines kräftigen Passagierwachstums treibt Fraport milliardenschwere Pläne zum Ausbau des Flughafens Lima voran. Die Tochter Lima Airport Partners (LAP) habe sich mit der peruanische Regierung auf Änderungen zum Konzessionsvertrag von 2001 für den Hauptstadt-Flughafen geeinigt, teilte der Frankfurter Airport-Betreiber am Mittwoch mit. Das Ausbauprogramm solle 2018 anlaufen und ein Investitionsvolumen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar umfassen. Die Ausbaupläne sähen zunächst den Bau einer zweiten Start- und Landebahn vor. Zudem sollen auch ein neues Passagierterminal und weitere Infrastruktureinrichtungen gebaut werden, um so dem wachsenden Verkehrsaufkommen in Lima gerecht zu werden.

Die Fraport-Tochter LAP hatte im November 2000 von der peruanischen Regierung den Zuschlag für den Betrieb und Ausbau des Flughafens Lima erhalten. Der Konzessionsvertrag, der 2001 in Kraft trat, hat nun eine Laufzeit bis zum Jahr 2041. 2016 war Fraport zufolge die Zahl der Passagiere am Flughafen Lima um 10,1 Prozent auf 18,8 Millionen gestiegen. In der ersten Jahreshälfte 2017 gab es demnach ein Plus von 8,4 Prozent auf rund 9,7 Millionen Fluggäste. Seit Konzessionsbeginn habe sich das Verkehrsaufkommen nahezu verfünffacht.