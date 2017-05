"Es gibt viele Gründe für die ständigen Preisschwankungen denen Flugtickets unterworfen sind", sagt Oliver Dlouhý, Chef des Online-Buchungsportals Kiwi.com. Auch sozio-politische Umbrüche, wie der Brexit oder kürzlich stattgefundene Wahlen, könnten den Preis stark beeinflussen. "In Großbritannien ist zum Beispiel durch das geschwächten Pfund, die Anzahl amerikanischer Touristen gestiegen, während Ticketpreise in Ägypten und der Türkei aufgrund örtlicher Unruhen gefallen sind". Ein System, das kein Passagier durchblicken kann.

Trotzdem ist immer wieder die Rede von Tricks, wie die Ergebnisse der eigenen Flugsuche günstiger ausfallen können - etwa in dem man am Dienstag nach den Flügen sucht und zum Beispiel Mittwoch die Reise antritt. Wegen persönlicher Rahmenbedingungen empfehlen viele auch den Browserverlauf zu löschen oder sich direkt anonym bei der Buchung einzuwählen - da so orts- und personenunabhängigere Angebote sichtbar würden, die in der Regel günstiger ausfallen. Wie viel diese Tipps im Einzelfall tatsächlich helfen, ist nicht eindeutig belegt.

In welche Länder Flüge allerdings im allgemeinen Schnitt besonders günstig oder teurer angeboten werden, lässt sich am Flugpreis-Index 2017 des Online-Suchportals Kiwi.com ablesen. Mehr als eine Millionen Kurz- und Langstreckenflüge in den 80 meistbesuchten Ländern wurden analysiert - sowohl in den Hauptreisezeiten als auch außerhalb. "Eine genaue Dokumentation der Flugkosten in einzelnen Ländern ermöglicht es, Ziele geschickt auszuwählen und bei gleichbleibendem Budget weiter zu reisen", sagt Dlouhý.

Nimmt man den durchschnittlichen Ticketpreis pro 100 Kilometer zurückgelegter Strecke als Grundlage, so ist die Reise nach Malaysia am günstigsten mit einem Durchschnittspreis pro 100 Kilometer von gerade einmal 3,84 Euro - gefolgt von Bulgarien (4,28 Euro) und Indien (4,56 Euro). Auf Platz 80 von 80 der meistbesuchten Länder landet Belgien - im Durchschnitt kostet hier ein Flug im Schnitt 13-mal so viel wie nach Malaysia - über 50 Euro.