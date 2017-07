Die Airlines schrauben immer mehr Sitze und Passagiere in ihre Maschinen. Doch hinter dem abnehmenden Komfort steckt nicht nur böser Wille, sondern die nackte Not – und der Geiz der Kunden.

Damit ist die Lufthansa nicht allein. Fast alle Fluglinien haben in den vergangenen 20 Jahren ihre Jets deutlich dichter bestuhlt. Hatten Passagiere der Economy Class vor 20 Jahren noch 0,4 Quadratmeter für sich und ihren Sitz, sind es heute oft nur noch 0,3 Quadratmeter. Aktuell beginnt selbst bei etablierten Linien wie der spanischen Iberia oder TAP aus Portugal der Standardabstand bei gut 71 Zentimetern. Der Schnitt liegt bei 76 Zentimetern. „Vor zehn Jahren waren es noch 82 Zentimeter und in den achtziger Jahren sogar mehr als 85 Zentimeter“, sagt Jami Counter, Abteilungsleiter Flug bei den Beratungsportalen Tripadvisor und Seatguru.

Wer den Chef der Deutschen Lufthansa auf den Komfort seiner Fluglinie ansprach, musste lange Zeit mit einer deutlichen Antwort rechnen. „Sie können uns mit Low-Cost-Linien gar nicht vergleichen, allein schon weil wir weniger Sitze an Bord haben und unseren Kunden deutlich mehr Platz bieten.“ Dann verwies er darauf, dass an Bord seiner Maschinen rund ein Fünftel weniger Sitze waren.

Zwar schwören die Fluglinien, dass bei all dem die Bequemlichkeit der Passagiere nicht leidet. Weil die Sitze deutlich dünner geworden sind über die Jahre, so die Airlines, hätten die Passagiere rein rechnerisch fast genauso viel Platz wie vorher.

Doch die Rechnung übersieht eines: Mag der persönliche Freiraum auch kaum kleiner geworden sein: 42 Leute mehr auf den 87 Quadratmetern, die die Sitze in einem A320 einnehmen, bedeuten mehr Stress durch längere Wartezeiten beim Einsteigen, mehr Kämpfe um den knappen Platz in den Gepäckfächern oder Schlangen vor den Toiletten. Und wer mal genau nachmisst, merkt, dass er am Ende eben doch eingepfercht sitzt. „71 Zentimeter ist eng, egal wie groß man ist“, so Seat-Guru-Experte Counter.