 Airbus holt gegenüber Erzrivalen Boeing auf

Airbus hat im vergangenen Jahr soviel Verkehrsflugzeuge ausgeliefert wie noch nie und setzt damit seine Aufholjagd gegenüber dem Erzrivalen Boeing fort. Im neuen Jahr sollen über 700 Verkehrsjets an Kunden übergeben werden, sagte der verantwortliche Airbus-Chef Fabrice Brégier in Blagnac bei Toulouse.

Bei dem Flugzeugbauer in Südfrankreich ist der erste Jet - ein A321 - für die staatliche Fluggesellschaft Iran Air fertig. Das Flugzeug werde am Donnerstag nach Teheran fliegen, kündigte Brégier an.

Brégier sagte auf Nachfragen, sein Unternehmen halte sich beim Iran-Deal an alle internationalen Regeln, auch an die US-amerikanischen. „Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in der Lage wären, im laufenden Jahr weitere Flugzeuge auszuliefern.“ Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf allerdings die Zukunft des Atomabkommens mit Iran in Frage gestellt.

Airbus lieferte an internationale Kunden im vergangenen Jahr 49 Großraumjets vom Typ A350 XWB aus. „Wir waren mit mehr Schwierigkeiten konfrontiert als erwartet“, resümierte Brégier. Dabei ging es beispielsweise um Verspätungen bei der Innenausstattung wie Sitzen und Toiletten. Der doppelstöckige Langstreckenjet A380 kommt weiter nicht richtig in Fahrt. Geplant sind jetzt nur noch zwölf Stück pro Jahr - der Hersteller hält aber an dem Jet fest.