Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport fährt dank Sondererlösen einen Rekordjahresgewinn ein. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei 2016 um 24,2 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro gestiegen, teilte Fraport am Freitag mit. Einen großen Teil trägt dazu eine Entschädigung von knapp 200 Millionen Euro für ein fehlgeschlagenes Terminalprojekt auf den Philippinen bei. Zudem verkauften die Hessen im Geschäftsjahr 10,5 Prozent der Anteile am Airport im russischen St. Petersburg für 40,1 Millionen Euro. Die Dividende werde deshalb um 15 Cent auf 1,50 Euro je Aktie erhöht. Für das Geschäftsjahr 2017 rechnet Fraport am Standort Frankfurt mit einem Verkehrswachstum zwischen zwei und vier Prozent. Das operative Ergebnis soll 980 bis rund 1.020 Millionen Euro erreichen.