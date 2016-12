DüsseldorfDie Deutsche Börse hat einen Zeitungsbericht dementiert, wonach ein dauerhaftes Vetorecht des Landes Hessen im Falle der Fusion mit der London Stock Exchange (LSE) diskutiert werde. „Die Deutsche Börse steht in konstruktivem Austausch mit Aufsichtsbehörden und der Politik“, sagte eine Konzern-Sprecherin am Freitag. Derzeit werde das 25 Milliarden Euro schwere Fusionsvorhaben erläutert. „Vetorechte waren und sind nicht Inhalt dieser Gespräche. Ebenso wenig andere Zugeständnisse“, betonte die Sprecherin.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hatte zuvor berichtet, die Deutsche Börse sei im Streit um den künftigen Sitz des mit der LSE fusionierten Konzerns zu weitgehenden Zugeständnissen an das Land Hessen bereit. Zwar bleibe es beim Sitz der Börsenholding in London, es werde aber über dauerhafte Vetorechte für Hessen nachgedacht, sei am Finanzplatz Frankfurt zu hören.