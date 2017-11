WiesbadenWirte und Hoteliers mussten im September einen Dämpfer verkraften. Der Umsatz des Gastgewerbes in Deutschland legte zwar nominal um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Zu unveränderten Preisen (real) hätten die Betriebe aber 1,1 Prozent weniger Geschäft gemacht, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete.