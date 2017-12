Die Lufthansa entschied sich kurzfristig gegen eine Übernahme der österreichischen Fluggesellschaft Niki - weil die kartellrechtlichen Bedenken der EU-Kommission zu groß waren. Die Lufthansa hatte Niki zuletzt mit einer Brückenfinanzierung in zweistelliger Millionenhöhe in der Luft gehalten - diese fällt nun weg. Air Berlin hatte jüngst erklärt, man prüfe derzeit "Verwertungsalternativen" für Niki.

Fast 40 Jahre nach dem Start der ersten Air-Berlin-Maschine in Berlin-Tegel landet am 27. Oktober 2017 um 23.45 Uhr der letzte Air-Berlin-Flieger dort. Die Zukunft der Angestellten und vieler Unternehmensteile ist zu diesem Zeitpunkt noch ungewiss.

Air Berlin bekommt einen neuen Chef. Der Lufthansa-Manager und früheren Germanwings-Chef Thomas Winkelmann wird Vorstandschef. Air Berlin führt ihren Flugbetrieb in zwei getrennten Geschäftsfeldern weiter: Langstreckenflüge und Städteverbindungen in Europa werden zusammengefasst, Urlaubsflüge unter der Marke Niki geführt. Lufthansa erklärt sich bereit, Air Berlin zu übernehmen, wenn der Großaktionär Etihad zuvor die Schulden übernähme.

Air Berlin kündigt für 2012 den Eintritt in das Luftfahrtbündnis Oneworld an.

Niki Lauda - Bin weiter an Niki interessiert

Der Unternehmer Niki Lauda hob erneut den Finger. "Natürlich bin ich immer noch an Niki interessiert", sagte er Reuters. Die vom ihm selbst gegründete Fluggesellschaft bräuchte jedoch einen Neustart im Zuge eines Insolvenzverfahrens. Auf die Frage, wie viel Geld er für Niki in die Hand nehmen würde, sagte Lauda: "Der Preis, den man für eine insolvente Airline zahlen muss, ist niedriger als der für eine, die noch fliegt." Lauda hatte zusammen mit Condor den Hut in den Ring geworfen, im Bieterverfahren aber gegen Lufthansa den Kürzeren gezogen.

Die schwierige Lage ruft auch Österreichs Regierung auf den Plan. "In Sachen Niki braucht es eine Lösung, die möglichst viele heimische Arbeitsplätze sichert und gerade jetzt, in der anstehenden Reisezeit rund um Weihnachten, Chaos für die Kundinnen und Kunden vermeidet", sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Wien. Die Lösung werde in enger Abstimmung mit der EU-Kommission und Deutschland zu finden sein. Der Sprecher wollte nicht kommentieren, ob es von der Regierung möglicherweise einen Überbrückungskredit für Niki geben könnte. Das Ministerium kündigte an, man werde so schnell wie möglich die Rückführung von Niki-Passagieren sicherstellen, die im Ausland festsäßen und deren Rückflüge gestrichen würden.