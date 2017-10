Das letzte Schnauben

Als die Güterzuglok 043 903-4 mit ihrem Zug am Nachmittag des 26. Oktobers 1977 in den Rangierbahnhof Emden einläuft, ist das Dampflokzeitalter bei der Bundesbahn definitiv zu Ende. Eigentlich hatte die Bahn die Dampflokomotiven schon früher vollständig ausrangieren wollen, die Emslandstrecke war vor 40 Jahren ihr letztes Refugium. Für einige Eisenbahnfans schnauft die Lok nach der allerletzten regulären Dampfzugfahrt noch mehrmals hin und her, dann wird das schwarze Ungetüm wegrangiert.