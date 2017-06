FrankfurtKosmetikerinnen werben für sich als „para. med. Therapeutinnen für Hautgesundheit“. Augenoptiker betreiben eine „Praxis für Optometrie“. Und ein „Dr. med Therapiezentrum“ in Süddeutschland bietet Osteopathie und Hypnose-Therapie an. Das sind einige Beispiele von Fällen, die die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs im ersten Halbjahr dieses Jahres als Beschwerden auf den Tisch bekam.

In punkto Irreführung der Verbraucher hatte die Zentrale im Gesundheitsbereich Einiges zu tun – unter anderem auch mit Kliniken, die keine sind. „Praxis ist out – Klinik ist in, vor allem wenn man sie mit C schreibt“, sagt Rechtsanwältin Christiane Köber, die als Mitglied der Geschäftsführung der Wettbewerbszentrale in Bad Homburg auf den Gesundheitsbereich spezialisiert ist.