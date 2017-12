WirtschaftsWoche: Sie betreiben in Baden-Württemberg das Internetportal für Gebührengegner Online-boykott.de. ARD und ZDF haben den Ministerpräsidenten ihre Vorschläge für Sparmaßnahmen vorgelegt. Wie bewerten Sie die Vorschläge und die Sparsumme? Ketterer Kleinsteuber: Sehr kritisch, denn man geht dabei einer der wichtigsten Fragen aus dem Weg: Brauchen wir heute überhaupt noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wenn, in welchem Umfang?

In der Schweiz steht im März 2018 die Rundfunkgebühr Billag bei einer Volksabstimmung vor der Abschaffung – wünschen Sie sich eine ähnliche Initiative in Deutschland, macht Sie das Schweizer Vorgehen neidisch?

Ja, das Schweizer Vorgehen macht mich in der Tat neidisch, denn in der Schweiz wird die Demokratie anders verstanden und gelebt – das Volk hat als Betroffener die Möglichkeit, über sein Schicksal selbst zu entscheiden.